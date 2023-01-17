Иммунолог: Беременным и детям не рекомендуется окунаться в прорубь
Ирина Ярцева в пресс-центре НСН отметила, что при обострении хронических заболеваний и при наличии проблем с суставами не стоит участвовать в крещенских купаниях.
Беременным и младенцам не стоит окунаться в прорубь в крещенские купания, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в пресс-центре НСН.
«Беременным точно не нужно окунаться. Я также не рекомендую младенцам до года, у них другой уровень терморегуляции. Дети не могут четко описать, что им холодно, детей не нужно никуда тащить. Если у человека хронический процесс в стадии обострения, также не стоит окунаться. И суставные заболевания – после переохлаждения может быть обострение», - отметила она.
Ранее врач-анестезиолог-реаниматолог, иеромонах Феодорит в пресс-центре НСН заявил, что крещенские купания придуманы людьми и не являются церковным обрядом.
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