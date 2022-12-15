Тестировать на грипп будут в РФ по программе ОМС

В России организуют бесплатное тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как отмечается на официальном интернет-ресурсе кабинета министров, решение вызвано ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с COVID-19. Такое тестирование в больницах и поликлиниках даст возможность оперативно идентифицировать у пациентов тип инфекции и назначать соответствующее лечение".

Одновременно с исследованием на грипп и ОРВИ могут браться ПЦР-тесты на коронавирус при наличии показаний. Ранее глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова заявила о необходимости организации тестирования на грипп у всех пациентов с симптомами ОРВИ аналогично исследованию на коронавирус.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заболеваемость гриппом в России подскочила в 11 раз по сравнению с 2021 годом. Она достигла 7,87 случая на 100 тысяч населения.

