Терапевт рассказала об особенностях лечения аллергиков от COVID-19

Также Олейникова объяснила, кому можно получить временный или постоянный медотвод от вакцинации от коронавируса.

«Это тяжёлые аллергические реакции, например, отёк Квинке или анафилактический шок. Временный медотвод получают пациенты, которые болеют простудными заболеваниями, либо у них обострилась хроническая болезнь», – рассказала врач в беседе с «Радио 1».

Олейникова опровергла информацию о том, что количество медицинских отводов может быть ограничено.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова завила о необходимости привиться от коронавируса всем, кто переболел гриппом.

