Терапевт рассказала об особенностях лечения аллергиков от COVID-19
Люди с аллергией по-разному переносят коронавирус. Об этом рассказала терапевт Центра здоровья Коломенской центральной районной больницы Анастасия Олейникова.
Врач уточнила, что говорит о тех пациентах, которые не сделали прививку от COVID-19 и заразились вирусом. Сложность лечения таких больных состоит в том, что выбор лекарств может быть строго ограничен аллергической реакцией человека. В то же время терапевт отметила, что наличие аллергии не говорит о том, что болезнь будет протекать тяжело.
Также Олейникова объяснила, кому можно получить временный или постоянный медотвод от вакцинации от коронавируса.
«Это тяжёлые аллергические реакции, например, отёк Квинке или анафилактический шок. Временный медотвод получают пациенты, которые болеют простудными заболеваниями, либо у них обострилась хроническая болезнь», – рассказала врач в беседе с «Радио 1».
Олейникова опровергла информацию о том, что количество медицинских отводов может быть ограничено.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова завила о необходимости привиться от коронавируса всем, кто переболел гриппом.
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