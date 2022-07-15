Терапевт рассказала, как справиться с укачиванием в транспорте
Врач-терапевт Надежда Чернышева назвала способы предотвратить укачивание во время поездок в транспорте. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметила медик, в большинстве случаев укачивание проявляется при монотонных колебаниях в машине, автобусе или самолете и связано с работой вестибулярного аппарата.
«У всех разная настройка организма. Некоторые люди спокойно реагируют на быструю смену позиций, а у других резкая перемена сопровождается чувством головокружения и тошноты. Особенно часто от укачивания в транспорте страдают дети. У них еще не до конца сформированы вестибулярный аппарат и нервная система», — пояснила Чернышева.
По словам терапевта, лучшее решение для борьбы с подобными неприятными ощущениями — лекарственные препараты. Врач отметила, что можно использовать таблетки, подобрав их по рекомендации медика.
«Также продаются браслеты от укачивания. Однако я ни разу не слышала, чтобы они реально помогали», — добавила специалист.
Кроме того, терапевт посоветовала при укачивании попытаться обмануть вестибулярный аппарат: перебирать ногами или переминаться на месте, чтобы организм решил, что вы идете пешком.
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