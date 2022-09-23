«Чай с мелиссой»: Терапевт назвала напитки для успокоения нервов

Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что лучше всего при стрессах и панических атаках помогают травяные чаи, сообщает «Вечерняя Москва».

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По её словам, это настой мелиссы, который оказывает мягкое и успокаивающее действие и подходит при повышении эмоциональной напряжённости и возбудимости, а также нарушении сна.

Она указала, что в ромашковом чае немало растительных флавоноидов, которые снижают тревожность и панику, а зелёный чай, за счёт L-теанина, способен оказывать воздействие на уровень кортизола - гормона стресса.

Также эксперт посоветовала имбирный чай, который успокаивает и снимает боли любого вида, очищает и обновляет организм, позволяя избавиться от токсинов. А лидером антистрессовых напитков является молочный улун.

«Напиток отличается типом ферментации. Он обладает седативным расслабляющим действием, поэтому его можно пить даже в вечернее время, он не нарушит сон. Напиток позволяет быстро выйти из нервного состояния, тонизирует и дает возможность успокоиться», - подчеркнула врач.

Алексеева добавила, что речь идет не о пакетированных напитках, а настоящих сборах.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что чрезмерное употребление кофе может привести к обезвоживанию организма, поэтому не рекомендуется пить его очень часто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрессЗдоровьеВрачиЧай
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