«Температура или чихание»: Врач рассказал, как отличить аллергию от ОРВИ

Владимир Болибок заявил НСН, что в большинстве случаев при аллергической реакции нет температуры.

Аллергическая реакция сопровождается насморком, чиханием и зудом, а ОРВИ всегда начинается с температуры, заявил НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В сентябре многие россияне сталкиваются с обострением аллергии. Это связано со многими факторами: цветением сорных трав, изменением микроклимата в квартирах и плесневелыми грибами, которые развиваются под опавшими листьями, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов. Болибок отметил, что осенью аллергию часто путают с простудой.

«Расчесы и аллергия»: Врач назвал основные последствия от укусов комаров в России
«Не только осенью, но и весной люди часто путают аллергическую реакцию и простудную. Надо учитывать, что в большинстве случаев при аллергической реакции нет температуры. Будет насморк, чихание, заложенность носа, слезотечение, зуд в глазах, зуд в носу, но температуры нет. Триада аллергии – частое чихание, заложенность носа, зуд в глазах. При ОРВИ все по-другому. Вирусная инфекция всегда начинается с температуры, даже небольшой – 37,2 и так далее. У кого-то температура может прыгнуть и до 38. Насморк обычно без чихания, чихания редкие. Для ОРВИ зуд глаз нехарактерен, только если на одном глазу, зуда нет в носу», - рассказал он.

Водители, страдающие от сезонной аллергии, могут спровоцировать опасные ситуации на дорогах, заявила ранее врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВрачиОРВИ

Горячие новости

Все новости

партнеры