Таблетки от коронавируса «Арепливир» поступили во все регионы России
Препарат от коронавируса «Арепливир» поступил в продажу, сообщает РИА Новости.
По словам главного исполнительного директора компании-производителя ГК «Промомед» Андрея Младенцева, лекарство получили все регионы России.
Младенцев добавил, что период между приёмкой и выкладкой на прилавок составляет от двух недель, потому что плохо работает система учёта маркированной продукции. При этом во Владивостоке «Арепливир» уже продаётся.
Отсутствие препарата в аптеках исполнительный директор компании объяснил тем, что производство в течение месяца перестраивали под розничный спрос, а аптечные сети заказывали очень осторожно. Кроме этого, не все врачи, которые занимаются с болеющими коронавирусом пациентами, прописывают препарат.
Минздрав России зарегистрировал три препарата на основе фавипиравира - «Авифиравир», «Арепливир» и «Коронавир». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы, заболевшие коронавирусом, начиная с октября, будут бесплатно получать их для лечения.
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