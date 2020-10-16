Таблетки от коронавируса «Арепливир» поступили во все регионы России

Препарат от коронавируса «Арепливир» поступил в продажу, сообщает РИА Новости.

По словам главного исполнительного директора компании-производителя ГК «Промомед» Андрея Младенцева, лекарство получили все регионы России.

Младенцев добавил, что период между приёмкой и выкладкой на прилавок составляет от двух недель, потому что плохо работает система учёта маркированной продукции. При этом во Владивостоке «Арепливир» уже продаётся.

Отсутствие препарата в аптеках исполнительный директор компании объяснил тем, что производство в течение месяца перестраивали под розничный спрос, а аптечные сети заказывали очень осторожно. Кроме этого, не все врачи, которые занимаются с болеющими коронавирусом пациентами, прописывают препарат.

Минздрав России зарегистрировал три препарата на основе фавипиравира - «Авифиравир», «Арепливир» и «Коронавир». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы, заболевшие коронавирусом, начиная с октября, будут бесплатно получать их для лечения.

