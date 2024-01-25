Студентов и преподавателей не пустят в РУДН без прививки от кори

Студенты и преподаватели Российского университета дружбы народов не смогут посещать высшее учебное заведение без справки о сделанной прививки от кори. Соответствующее предписание выдало управление Роспотребнадзора по Москве.

Ведомство сообщило, что организовало противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН. В частности, поручено провести вакцинацию среди контактных лиц, которые до этого не болели и не делали прививок против кори.

Сейчас заболевший студент находится под наблюдением медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», до 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе РУДН отменили или перенесли.

