Студентов и преподавателей не пустят в РУДН без прививки от кори
Студенты и преподаватели Российского университета дружбы народов не смогут посещать высшее учебное заведение без справки о сделанной прививки от кори. Соответствующее предписание выдало управление Роспотребнадзора по Москве.
Ведомство сообщило, что организовало противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН. В частности, поручено провести вакцинацию среди контактных лиц, которые до этого не болели и не делали прививок против кори.
Сейчас заболевший студент находится под наблюдением медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», до 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе РУДН отменили или перенесли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru