Стоматологи: Много яблок вредит зубам
Частое употребление яблок может привести к потере зубов. С таким предупреждением выступил на телеканале «Москва 24» врач-стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, яблоки содержат органическую кислоту, которая растворяет эмаль.
Стоматолог подчеркнул, что нельзя чистить зубы сразу же после того, как вы съели яблоко.
После того как на эмаль воздействует кислота от яблок или цитрусовых, она немного растворяется, пояснил Антипенко. По его словам, в этом случае по ослабленной эмали мы делаем агрессивную абразивную чистку, а любая паста содержит абразивы, что бы там не заявляли производители. Вместо чистки зубов после яблока лучше прополоскать рот водой, эта процедура нейтрализует кислоту, посоветовал Антипенко.
Стоматолог сообщил, что опасная для эмали кислота содержится также в лимонах, апельсинах и мандаринах, поэтому лучше ими не злоупотреблять.
Ранее стоматолог рассказала, на какие заболевания указывает состояние зубов.
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