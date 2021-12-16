Стоматологи: Много яблок вредит зубам

Частое употребление яблок может привести к потере зубов. С таким предупреждением выступил на телеканале «Москва 24» врач-стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, яблоки содержат органическую кислоту, которая растворяет эмаль.

Стоматолог подчеркнул, что нельзя чистить зубы сразу же после того, как вы съели яблоко.