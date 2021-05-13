Стоматолог рассказал о безболезненном способе лечения зубов

Современные анестетики сделали процесс лечения зубов безболезненным и безопасным для всех пациентов. Об этом заявил телеканалу «Звезда» врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

Он отметил, что лекарственное вещество артикан не только позволяет добиться высокого уровня обезболивания, но и практически не имеет противопоказаний к применению. Его можно использовать беременным и кормящим мамам. Всего в двух-трех процентах случае могут присутствовать какие-то болевые ощущения. Но в целом во время лечения зуба пациент будет только чувствовать прикосновения врача.