Стоматолог рассказал о безболезненном способе лечения зубов
Современные анестетики сделали процесс лечения зубов безболезненным и безопасным для всех пациентов. Об этом заявил телеканалу «Звезда» врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко.
Он отметил, что лекарственное вещество артикан не только позволяет добиться высокого уровня обезболивания, но и практически не имеет противопоказаний к применению. Его можно использовать беременным и кормящим мамам. Всего в двух-трех процентах случае могут присутствовать какие-то болевые ощущения. Но в целом во время лечения зуба пациент будет только чувствовать прикосновения врача.
Ранее опытный стоматолог может определить по состоянию зубов и дёсен пациента, каким заболеваниями он страдает. Об этом заявила стоматолог Луиза Автандилян. Она подчеркнула, что зубы напрямую связаны с организмом.
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