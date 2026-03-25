Стоматолог предупредила о связи зубной боли с инфарктом
Необъяснимая зубная боль может быть признаком сердечно-сосудистых проблем, включая начинающийся инфаркт, заявила стоматолог-терапевт Зоя Раджабова в беседе с «Лентой.ру».
По ее словам, при ишемии миокарда боль способна отдавать в нижнюю челюсть, шею или ухо, поскольку нервные пути передают сигналы как от сердца, так и от челюстно-лицевой области. В результате человек ощущает дискомфорт в зубах или деснах, хотя источник боли находится в грудной клетке.
Такая боль отличается от обычной, так как она не связана с приемом пищи, не усиливается при нажатии на конкретный зуб и не имеет четкой локализации. При этом стоматологический осмотр, как правило, не выявляет видимых причин.
Специалист добавила, что тревожным сигналом является сочетание такой боли с одышкой, слабостью, холодным потом, тяжестью в груди или головокружением, передает «Радиоточка НСН».
