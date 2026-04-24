После ДТП с автобусом под Гатчиной возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после столкновения пассажирского автобуса и фуры в Гатчинском районе Ленинградской области, где погиб один человек и 10 получили травмы. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.
Авария произошла на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги в Сяськелевском сельском поселении. По данным МЧС, в автобусе находились 11 человек. В результате ДТП один пассажир погиб, остальные пострадавшие были госпитализированы.
Следствие квалифицировало произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.
Движение в районе аварии перекрыто, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
