После ДТП с автобусом под Гатчиной возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после столкновения пассажирского автобуса и фуры в Гатчинском районе Ленинградской области, где погиб один человек и 10 получили травмы. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

Авария произошла на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги в Сяськелевском сельском поселении. По данным МЧС, в автобусе находились 11 человек. В результате ДТП один пассажир погиб, остальные пострадавшие были госпитализированы.

Следствие квалифицировало произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Движение в районе аварии перекрыто, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД, передает «Радиоточка НСН».

