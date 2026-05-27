Несмотря на развитие искусственного интеллекта и нейросетей, отказываться от письменных выпускных работ нельзя, так как это осязаемый результат работы за все время учебы в вузе, рассказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.



Современная практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, а студенты будут отвечать преподавателям только устно, чтобы показать свои знания, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе выступления на круглом столе «Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ». Его слова приводит ТАСС. Пилипенко усомнилась, что в будущем произойдет именно так.