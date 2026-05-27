Должно быть на бумаге: В Госдуме выступили против устного выпускного экзамена в вузах
Существующая система приема дипломных работ должна сохраниться, заявила НСН Ольга Пилипенко.
Несмотря на развитие искусственного интеллекта и нейросетей, отказываться от письменных выпускных работ нельзя, так как это осязаемый результат работы за все время учебы в вузе, рассказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Современная практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, а студенты будут отвечать преподавателям только устно, чтобы показать свои знания, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе выступления на круглом столе «Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ». Его слова приводит ТАСС. Пилипенко усомнилась, что в будущем произойдет именно так.
«Валерий Фальков не заявил ничего нового, потому что в советское время был устный госэкзамен по специальности на диплом при комиссии из преподавателей, ведущих ученых, представителей реального сектора экономики. Это мера может послужить как дополнительная защита или дезинфекция, но полностью заменить итоговую работу на собеседование — это неправильно. Диплом — это финальная задача, которую человек готовил в течение пяти лет, какой-то осязаемый и верифицированный результат, который должен быть на руках», — указала она.
Пилипенко также добавила, что выпускники должны уметь справляться со страхом публичного выступления.
«Если человек пять лет учится, то он готовится, в том числе, быть отчасти руководителем какого-то структурного подразделения: отделом или бригадой. Выпускник должен быть готов выступать, уметь работать в команде, проявлять лидерские качества — это одни из важнейших компетенций сегодня. Если ты боишься, то значит не приобрел все необходимые компетенции, чтобы получить высшее образование. Для школьников это допустимо, но здесь это уже отговорки. Если в будущем искусственный интеллект будет принимать решения, готов человек или нет, то тогда не надо будет выступать перед аудиторией, а пока придется», — подчеркнула она.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в разговоре с НСН предложил реформировать систему школьного образования, чтобы интегрировать в нее искусственный интеллект.
