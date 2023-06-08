В Москве заработал комплексный сервис ИИ для диагностики сразу 7 заболеваний

Второй комплексный сервис искусственного интеллекта, способный одновременно выявить семь заболеваний на компьютерной томограмме, появился в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что город активно внедряет технологии искусственного интеллекта в здравоохранение на протяжении трех лет, и одно из ключевых направлений работы — компьютерное зрение в лучевой диагностике. Нейросети проанализировали уже более 9 млн исследований.

«Сегодня мы запустили уже второй комплексный сервис искусственного интеллекта, который на КТ может одновременно выявить 7 заболеваний. На одном исследовании грудной клетки новая нейросеть распознает признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий», - поделилась Ракова.

Медики смогут выбрать наиболее удобный и эффективный сервис.

Первый комплексный сервис искусственного интеллекта для столичных врачей запустили год назад. Технология способна одновременно распознать признаки рака легкого, эмфиземы легких, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца (по степени кальцификации коронарных артерий и по объему паракардиального жира), коронавируса. В среднем сервис обрабатывает около 25 тысяч лучевых исследований в месяц.

Как отметил руководитель Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев, для участия в эксперименте следует подать заявку, интегрироваться в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, пройти тестирование и апробацию, выйти в опытную эксплуатацию.

«Мы проводим оценку точности алгоритмов, анализируем совместно с разработчиками работу сервиса и врача, передаем им обратную связь от рентгенологов», — рассказал Васильев.

Алгоритмы выделяют цветовыми подсказками области отклонения от нормы на медицинском изображении, проводят необходимые измерения, составляют текстовое описание. Технология доступна рентгенологам около 150 медучреждений.

Научный эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику реализуется Комплексом социального развития на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы и столичным Департаментом информационных технологий.

