Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва»
Мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с начала работы павильонов «Здоровая Москва» обследование в них прошли почти 20 тысяч горожан.
По его словам, в бесплатную диспансеризацию входит более 11 исследований, которые позволят медикам «своевременно выявить заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарный диабет и другие».
Градоначальник указал, что пройти обследование в павильонах могут все желающие с 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. Для этого им необходимо заполнить анкету с помощью информационных киосков, либо онлайн в электронной медицинской карте.
«Благодаря анкетным данным у врачей будет необходимая информация, чтобы оценить факторы риска развития хронических заболеваний», - заключил мэр.
Ранее замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов заявил о завершении съёмок документальной ленты о проекте «Московское долголетие», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru