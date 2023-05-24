Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва»

По его словам, в бесплатную диспансеризацию входит более 11 исследований, которые позволят медикам «своевременно выявить заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарный диабет и другие».

Градоначальник указал, что пройти обследование в павильонах могут все желающие с 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. Для этого им необходимо заполнить анкету с помощью информационных киосков, либо онлайн в электронной медицинской карте.

«Благодаря анкетным данным у врачей будет необходимая информация, чтобы оценить факторы риска развития хронических заболеваний», - заключил мэр.

Ранее замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов заявил о завершении съёмок документальной ленты о проекте «Московское долголетие», сообщает RT.