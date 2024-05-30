«Стойко держалась»: Заворотнюк похвалили за долгую борьбу с болезнью
Прогноз изначально был неутешительный, поэтому актрису Анастасию Заворотнюк, которая в течении пяти лет боролась с глиобластомой головного мозга, можно похвалить за стойкость, рассказал старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Его слова приводит «ФедералПресс».
Онколог отметил, что опухоль головного мозга наиболее опасна, так как нашему телу сложнее всего регулировать процессы, происходящие в этой части организма. Он объяснил, что рак развивается из-за нарушения процесса деления клетки, в результате чего организм перестает справляться с их увеличивающимся количеством.
Черемушкин также выразил уважение профессионализму врачей, которые смогли поддерживать жизнь актрисы такое долгое время.
Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет 30 мая после долгой болезни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер актер из сериалов «След» и «Метод» Роман Клементьев
- СМИ: На экс-губернатора ХМАО Комарову составили протокол за дискредитацию ВС РФ
- В России родители предпочитают покупать своим детям «однушки»
- В японском парламенте появится комиссия по НЛО
- Ученые нашли в Зимбабве новый вид динозавров
- Медики рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии Фицо
- Мать блогерши Лерчек Эльвира стала совладелицей компании по производству сухарей
- Депутат Водолацкий: ликвидация улицы Гагарина в Алма-Ате может иметь последствия
- «Стойко держалась»: Заворотнюк похвалили за долгую борьбу с болезнью
- Слуцкая заявила, что поехала бы на Олимпийские игры в нейтральном статусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru