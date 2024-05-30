«Стойко держалась»: Заворотнюк похвалили за долгую борьбу с болезнью

Онколог отметил, что опухоль головного мозга наиболее опасна, так как нашему телу сложнее всего регулировать процессы, происходящие в этой части организма. Он объяснил, что рак развивается из-за нарушения процесса деления клетки, в результате чего организм перестает справляться с их увеличивающимся количеством.

Черемушкин также выразил уважение профессионализму врачей, которые смогли поддерживать жизнь актрисы такое долгое время.

Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет 30 мая после долгой болезни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

