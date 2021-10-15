Стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс»

Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева приступил к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2», сообщает пресс-служба компании «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).

В сообщении говорится, что в испытаниях препарата примут участие 170 пациентов, которые получат два компонента с интервалом в 28 дней. При этом будет вводиться как реальный препарат, так и плацебо (на следующих этапах).

В ИСКЧ, разработавшей вакцину совместно с компанией «Бетувакс», отметили, что препарат «Бетувакс-КоВ-2» содержит только поверхностные антигены коронавируса, благодаря чему снижено содержание белка, а значит и аллергенность препарата. Кроме того, за счёт отсутствия вирусов и вирусных векторов, а также генетического материала в виде ДНК и РНК, были минимизированы риски побочных эффектов.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об окончании пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», в связи с чем были поданы документы для постоянной регистрации препарата, сообщает RT.

