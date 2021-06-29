Стало известно, почему нельзя долго находиться на пляже

«Если у человека на ногах вены выступают из-за варикозного расширения, а он лежит на пляже летом под солнцем, то солнечные лучи будут попадать на вены и нагревать их», - сказал эксперт. Это, в свою очередь может привести к тромбофлебиту (тромбоз вен).

Авакян отметил, что это может произойти, «если человек проспал на пляже под прямыми солнечными лучами час, два или три».

О том, как получить от солнечной погоды не только вред, но и пользу, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она посоветовала прятаться от палящего солнца, ведь желанный для любителей загара ультрафиолет можно получить, даже загорая в тени.

