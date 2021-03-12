Названы самые полезные весенние овощи
Во время весеннего периода дефицита витаминов необходимо употреблять больше свежих тёмно-зелёных овощей и зелени. Об этом рассказала врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.
По словам специалиста, овощи тёмно-зелёного цвета обладают рекордных количеством витаминов, которые нужны человеческому организму во время весеннего авитаминоза. Врач посоветовала есть свежие овощи, даже если они были выращены в теплице.
В числе самых полезных продуктов нутрициолог назвала шпинат, мангольд, редис, зелёный лук. По ее словам, те овощи, которые нигде не хранились, "полны жизненных сил", которые нужны человеку в это время года. При этом врач-валеолог посоветовала питаться разнообразно, чтобы у организма были различные "источники" полезных веществ.
Также Чернышова напомнила, что в марте нужно употреблять витамин С. Как заявила врач в эфире «Радио 1», больше всего этого витамина в цитрусовых фруктах, а также квашеной капусте.
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