Названы самые полезные весенние овощи

Во время весеннего периода дефицита витаминов необходимо употреблять больше свежих тёмно-зелёных овощей и зелени. Об этом рассказала врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

По словам специалиста, овощи тёмно-зелёного цвета обладают рекордных количеством витаминов, которые нужны человеческому организму во время весеннего авитаминоза. Врач посоветовала есть свежие овощи, даже если они были выращены в теплице.

В числе самых полезных продуктов нутрициолог назвала шпинат, мангольд, редис, зелёный лук. По ее словам, те овощи, которые нигде не хранились, "полны жизненных сил", которые нужны человеку в это время года. При этом врач-валеолог посоветовала питаться разнообразно, чтобы у организма были различные "источники" полезных веществ.

Также Чернышова напомнила, что в марте нужно употреблять витамин С. Как заявила врач в эфире «Радио 1», больше всего этого витамина в цитрусовых фруктах, а также квашеной капусте.

