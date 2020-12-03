Стало известно об аномальном течении коронавируса

Во время заболевания коронавируса сбивается регуляция обмена веществ в организме пациентов, отметил врач.

Как сообщалось, признаками заражения коронавирусной инфекцией могут быть не только традиционные кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса. Среди других симптомов - ложные звуки в ушах, а также потеря слуха.

Озаботиться о проверке на коронавирус стоит также при сбоях в работе сердца, нестабильном давлении.

