Стало известно об аномальном течении коронавируса

У некоторых заразившихся COVID-19 наблюдается аномальное течение болезни, при котором температура после небольшого повышения резко понижается, сообщает Lenta.ru со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.

По его словам, у части пациентов температура может держаться до двух недель, у других - пару дней, поле чего происходит ее снижение до 35 градусов и ниже. «То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится», — сказал он.

Названы неожиданные симптомы коронавируса

Во время заболевания коронавируса сбивается регуляция обмена веществ в организме пациентов, отметил врач.

Как сообщалось, признаками заражения коронавирусной инфекцией могут быть не только традиционные кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса. Среди других симптомов - ложные звуки в ушах, а также потеря слуха.

Озаботиться о проверке на коронавирус стоит также при сбоях в работе сердца, нестабильном давлении.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры