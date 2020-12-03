Стало известно об аномальном течении коронавируса
У некоторых заразившихся COVID-19 наблюдается аномальное течение болезни, при котором температура после небольшого повышения резко понижается, сообщает Lenta.ru со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.
По его словам, у части пациентов температура может держаться до двух недель, у других - пару дней, поле чего происходит ее снижение до 35 градусов и ниже. «То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится», — сказал он.
Во время заболевания коронавируса сбивается регуляция обмена веществ в организме пациентов, отметил врач.
Как сообщалось, признаками заражения коронавирусной инфекцией могут быть не только традиционные кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса. Среди других симптомов - ложные звуки в ушах, а также потеря слуха.
Озаботиться о проверке на коронавирус стоит также при сбоях в работе сердца, нестабильном давлении.
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