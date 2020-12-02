Названы неожиданные симптомы коронавируса

Признаками заражения коронавирусной инфекцией могут быть не только традиционные кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса. Среди других симптомов - ложные звуки в ушах, а также потеря слуха.

Озаботиться о проверке на коронавирус стоит также при сбоях в работе сердца, нестабильном давлении. Об этом рассказал в эфире «Радио 1» доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист пояснил, что вирус может повредить центральную нервную систему, а также центры, отвечающие за зрение и слух. Именно из-за этого мозг начинает выдавать «неправильные» команды другим органам. Более серьёзные нарушения – это рассеянный склероз, он уже говорит о повреждениях тканей мозга.

По словам Владислава Жемчугова, ощущение щекотки в ушах также можно считать вполне однозначным признаком простуды, гриппа или коронавируса. При его наличии необходимо обратиться к медикам.

Эксперт также советует ежедневно обрабатывать стерилизующими веществами телефоны, наушники и другие гаджеты, которые соприкасаются с телом, в первую очередь, с ушами. Это необходимо для уничтожения не только вирусов на поверхности, но и грибков.

