Названы неожиданные симптомы коронавируса
Признаками заражения коронавирусной инфекцией могут быть не только традиционные кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса. Среди других симптомов - ложные звуки в ушах, а также потеря слуха.
Озаботиться о проверке на коронавирус стоит также при сбоях в работе сердца, нестабильном давлении. Об этом рассказал в эфире «Радио 1» доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.
Специалист пояснил, что вирус может повредить центральную нервную систему, а также центры, отвечающие за зрение и слух. Именно из-за этого мозг начинает выдавать «неправильные» команды другим органам. Более серьёзные нарушения – это рассеянный склероз, он уже говорит о повреждениях тканей мозга.
По словам Владислава Жемчугова, ощущение щекотки в ушах также можно считать вполне однозначным признаком простуды, гриппа или коронавируса. При его наличии необходимо обратиться к медикам.
Эксперт также советует ежедневно обрабатывать стерилизующими веществами телефоны, наушники и другие гаджеты, которые соприкасаются с телом, в первую очередь, с ушами. Это необходимо для уничтожения не только вирусов на поверхности, но и грибков.
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