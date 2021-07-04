Стало известно о трех признаках рака, определяемых по языку

Еще одним признаком опасного заболевания является язва или шишка, которая тоже самостоятельно не исчезает.

В статье говорится также о том, что кровоточивость языка при случайном прикусывании также может свидетельствовать о развитии онкологии.

В публикации напоминают о риске развития рака полости рта при курении, употреблении алкоголя и заражения вирусом папилломы человека.

