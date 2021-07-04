Стало известно о трех признаках рака, определяемых по языку
В медицинской организации Cancer Research UK раскрыли признаки рака, которые можно определить по состоянию языка, пишет газета Daily Express.
По словам специалистов, злокачественные образования способны развиваться на или под языком. Медики рекомендуют обращаться к врачу, если у человека в полости рта долго не прекращается воспаление, похожее на красную или белую точку.
Еще одним признаком опасного заболевания является язва или шишка, которая тоже самостоятельно не исчезает.
В статье говорится также о том, что кровоточивость языка при случайном прикусывании также может свидетельствовать о развитии онкологии.
В публикации напоминают о риске развития рака полости рта при курении, употреблении алкоголя и заражения вирусом папилломы человека.
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