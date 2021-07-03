В Госдуме предложили поощрять россиян, которые заботятся о своем здоровье

Председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов выступил с предложением о создании системы поощрений для россиян, которые следят за своим здоровьем. Слова парламентарий приводятся на сайте Думы.

Депутат привел в качестве примера другие страны, где регулярно посещающий стоматолога человек получает бесплатное протезирование зубов.

Морозов подчеркнул, что предупредить заболевания дешевле и эффективнее, чем лечить их. По словам парламентария, базис предлагаемой им системы — профилактика болезней.

«Поймать опухоль на первой стадии, сделать органосохраняющую операцию и после этого дать человеку возможность жить еще 50 лет — вот наша задача», — заявил Морозов, сославшись на проводящий раннюю диагностику рака федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

