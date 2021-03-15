Стало известно, кому вредно соблюдать пост

Детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и людям с заболеваниями, не рекомендуется соблюдать пост, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.

По ее словам, на постное питание налагаются определенные ограничения, особенно много их приходится на Великий пост. Для впервые соблюдающих продолжительный пост и не имеющих опыта важно понимать, что пост – это не диета, отметила диетолог.