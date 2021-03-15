Стало известно, кому вредно соблюдать пост
Детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и людям с заболеваниями, не рекомендуется соблюдать пост, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.
По ее словам, на постное питание налагаются определенные ограничения, особенно много их приходится на Великий пост. Для впервые соблюдающих продолжительный пост и не имеющих опыта важно понимать, что пост – это не диета, отметила диетолог.
В случае неправильной организации питания, особенно в течение длительного времени, возможно ухудшение общего состояния здоровья и работоспособности. При соблюдении поста необходимо обращать внимание на свое самочувствие, а в случае ухудшения состояния обращаться к врачу.
Врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре, руководитель собственной Студии здоровья Ольга Шмелёва в ходе пресс-конференции НСН рассказала, как следует питаться в Великий пост.
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