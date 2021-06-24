Стало известно количество обнаруженных в России мутаций коронавируса

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России обнаружили более 16 тысяч мутаций COVID-19, сообщает ТАСС.

«Обнаружено 16 003 потенциальных мутации»,- уточнил он.

Выступая в Сочи на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» Максютов он отметил, что справиться с таким разнообразием вариантов может «только повсеместная массовая вакцинация».

Глава «Вектора» добавил, что разработанная центром вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс».

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что волна пандемии спадёт, если люди сделают прививку, сообщает RT. При этом он предупредил, что те, кто вакцинируется сегодня, приобретут иммунитет только через месяц-полтора.