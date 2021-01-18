Стало известно, когда начнётся масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что масштабный выпуск вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» начнётся в феврале 2021 года, сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, препарат «ЭпиВакКорона» уже начал поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что по предварительному графику, в первом квартале текущего года предполагается предоставить возможность прививаться полностью или первыми компонентами вакцин более 20 миллионов граждан РФ.



Разработанный центром «Вектор» препарат «ЭпиВакКорона» содержит искусственные короткие фрагменты вирусных белков, которые иммунная система запоминает и в дальнейшем распознаёт вирус при попадании в организм.

