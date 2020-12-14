Стало известно, какое заболевание увеличивает риск смерти при коронавирусе
14 декабря 202009:59
Люди с сахарным диабетом являются группой риска по новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Риск максимален для людей с ожирением и пожилого возраста.
Так, у лиц старше 70 лет сочетание сахарного диабета и коронавируса приводит к смерти в 20% случаев, а старше 80 – в 27%, в возрасте от 60 до 69 лет смерть при сочетании этих заболеваний наступает в 13% случаев, при этом мужчины умирают чаще.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru