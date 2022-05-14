Эксперт назвал возможную причину появления у детей гепатита неизвестной природы

«Хотя обычные возбудители гепатитов не обнаружены, вирусная природа этого гепатита у детей не исключается, даже является главной гипотезой. Исследователи ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного вируса, подозревают, в частности, определенный вариант аденовируса, выделенный у многих больных в Англии», — рассказал эксперт.

По мнению Покровского, возможность возникновения аутоиммунного гепатита даже у нескольких десятков детей маловероятна: клетки печени при таком заболевании страдают из-за нарушенного иммунного ответа, и его острые формы очень редки. При этом эксперт не исключил версию токсического гепатита, отметив, что «трудно представить», что эта болезнь развилась «у детей из разных городов и стран из-за общего ядовитого вещества».

«Возможно, что имело место сочетание ранее известной инфекции и общего токсического фактора», — предположил эксперт.

Покровский добавил, что в уже опубликованных данных не хватает материалов эпидемиологического расследования, общих факторов риска развития гепатитов, установления связей между пациентами, и следует подождать новых результатов исследований, в том числе, обследования взрослых, окружающих больных детей. Эксперт не исключил, что заражение неизвестным вирусом может протекать у них в стертой форме.

