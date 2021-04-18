Названы лекарства, которые опасно принимать самостоятельно

Стало известно, чем опасно самостоятельное лечение, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамеда Али Вуада.

Новое правило закупок грозит России дефицитом лекарств

По его словам, в таком случае удается вылечиться крайне редко, так как люди чаще всего ошибаются в выборе препаратов. «В лучшем случае их приём будет просто бессмысленным, в худшем — нанесет организму вред», - сказал врач.

Он не рекомендовал принимать по совету знакомых или пользователей интернета антибактериальные препараты, так как микробы, которые есть в нашем организме, приобретают устойчивость, если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно.

Также эксперт высказался против приема препаратов от повышенного артериального давления без назначения врача. Они могут заглушить симптомы и усугубить проблему.

Фальшивые медицинские препараты вряд ли можно приобрести в аптеках России, сообщил директор по развитию RNC Pharma Николая Беспалова.

По его словам, чаще всего они встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. Как правило, подделывают дешевые аналоги дорогостоящих лекарственных препаратов.

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