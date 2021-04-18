Названы лекарства, которые опасно принимать самостоятельно

По его словам, в таком случае удается вылечиться крайне редко, так как люди чаще всего ошибаются в выборе препаратов. «В лучшем случае их приём будет просто бессмысленным, в худшем — нанесет организму вред», - сказал врач.

Он не рекомендовал принимать по совету знакомых или пользователей интернета антибактериальные препараты, так как микробы, которые есть в нашем организме, приобретают устойчивость, если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно.

Также эксперт высказался против приема препаратов от повышенного артериального давления без назначения врача. Они могут заглушить симптомы и усугубить проблему.

Фальшивые медицинские препараты вряд ли можно приобрести в аптеках России, сообщил директор по развитию RNC Pharma Николая Беспалова.

По его словам, чаще всего они встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. Как правило, подделывают дешевые аналоги дорогостоящих лекарственных препаратов.