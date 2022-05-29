Стало известно, как не платить за лечение в частной клинике
В ряде коммерческих клиник есть возможность получить медицинские услуги бесплатно, по полису ОМС, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующего кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игоря Акулина.
Это возможно в том случае, если клиники ранее подали заявку и были включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам конкретного региона.
Территориальная государственная тарифная комиссия с представителями Органа управления здравоохранения, ТФОМС, ассоциации страховых компаний, профессиональной ассоциации медицинских организаций, рассматривает и решает, в каких объемах включать эту заявку, сообщил эксперт.
По его словам, о наличии оказываемых по ОМС услуг сказано на сайте самой медицинской организации, а также на сайте ТФОМС региона.
Напомним, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) может стать цифровым и формироваться автоматически при рождении или получении российского гражданства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе XII Всероссийского конгресса пациентов.
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