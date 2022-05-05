Стало известно, чем опасны заменители сахара

Замена сахара искусственными подсластителями может спровоцировать развитие диабета второго типа, сообщает радио Sputnik со ссылкой на биолога Ирину Мальцеву.

Ученые: Длительное употребление сахарозаменителей приносит больше вреда, чем пользы

По её словам, организм реагирует на пищу, содержащую подсластители, примерно так же, как и на настоящий сахар. Отмечается, что когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы на него реагируют, как на глюкозу.

По словам биолога, при этом поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, даже если глюкоза в организм не поступала.

Образование избыточного количества инсулина в организме может привести к нарушению обменных процессов, отметила Мальцева.

Напомним, рекомендовано остановиться на таких заменителях сахара, как эритрит, стевия или сукралоза. При этом первые два из них – натуральные.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеСахар
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