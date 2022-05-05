Стало известно, чем опасны заменители сахара
Замена сахара искусственными подсластителями может спровоцировать развитие диабета второго типа, сообщает радио Sputnik со ссылкой на биолога Ирину Мальцеву.
По её словам, организм реагирует на пищу, содержащую подсластители, примерно так же, как и на настоящий сахар. Отмечается, что когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы на него реагируют, как на глюкозу.
По словам биолога, при этом поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, даже если глюкоза в организм не поступала.
Образование избыточного количества инсулина в организме может привести к нарушению обменных процессов, отметила Мальцева.
Напомним, рекомендовано остановиться на таких заменителях сахара, как эритрит, стевия или сукралоза. При этом первые два из них – натуральные.
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