Стало известно, чем опасны заменители сахара

По её словам, организм реагирует на пищу, содержащую подсластители, примерно так же, как и на настоящий сахар. Отмечается, что когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы на него реагируют, как на глюкозу.

По словам биолога, при этом поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, даже если глюкоза в организм не поступала.

Образование избыточного количества инсулина в организме может привести к нарушению обменных процессов, отметила Мальцева.

Напомним, рекомендовано остановиться на таких заменителях сахара, как эритрит, стевия или сукралоза. При этом первые два из них – натуральные.

