Стало известно, чем опасны конфеты с алкоголем

Конфеты со спиртными напитками могут привести не только к легкому опьянению, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий – прямому пути к набору массы тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.

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Как сообщил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Валентин Скрябин, для многих конфеты сами по себе являются синонимом праздника, а благодаря уловкам маркетологов лакомство с алкоголем выглядят «праздником вдвойне».

Многие такие конфеты содержат кондитерские ликеры и спиртосодержащие добавки, и ароматизаторы. Содержание алкоголя в таких сладостях производители должны указывать на упаковке. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови, отметил эксперт.

Отмечается, что людям, имеющим проблемы с алкоголем, и тем, кто лечился от алкогольной зависимости, лучше не напоминать о спиртном ни в каком виде.

Переносимость алкоголя во многом зависит от способности печени перерабатывать его. Алкоголь в организме человека превращается в ацетон, но благодаря работе печени он не причиняет такой вред, как если бы человек выпил чистый ацетон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: pixabay.com
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