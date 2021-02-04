Стал известен срок сохранения иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»

Исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Центра «Вектор» Татьяна Непомнящих заявила, что иммунитет после вакцинации от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона», предположительно, будет сохраняться год, сообщает РИА Новости.

Ранее в центре «Вектор» рассказали о завершении пострегистрационных клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей. По словам Непомнящих, результаты оказались положительными.

«Как известно, в случае с коронавирусом это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь», - добавила представитель центра.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что объём производства вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» к концу первого полугодия 2021 года должен достигнуть 5 миллионов доз.

