Springer: замена яиц на орехи сделает завтрак полезнее для сердца
Немецкие и итальянские диетологи выяснили, что замена яиц на орехи сделает завтрак полезнее для сердца. Исследование опубликовано на сайте Springer.
Проведя эксперимент, ученые выяснили, что замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов на 36% снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, употребление оливкового масла вместо сливочного также на 4% снижало вероятность их возникновения.
Одновременно с этим, отказ от яиц в пользу орехов потенциально снижает риск развития болезней сердца и сосудов на 17%, а диабета второго типа — на 18%.
Ранее американские ученые из Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд выяснили, что кофеин влияет на нейропластичность мозга человека, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские авиакомпании лишились 76 самолетов из-за санкций
- Google удалит неактивные аккаунты россиян в ряде сервисов
- Springer: замена яиц на орехи сделает завтрак полезнее для сердца
- Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России
- Актер Мадс Миккельсен получил «Золотую звезду» кинофестиваля в Марракеше
- Рост заболеваемости корью зафиксировали в Узбекистане
- «Нравится музыка, вино и праздник»: Гоша Куценко рассказал о своем творчестве
- Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за Украины
- Объем просроченной ипотеки в России обновил рекорд в октябре
- Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru