Springer: замена яиц на орехи сделает завтрак полезнее для сердца

Проведя эксперимент, ученые выяснили, что замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов на 36% снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, употребление оливкового масла вместо сливочного также на 4% снижало вероятность их возникновения.

Одновременно с этим, отказ от яиц в пользу орехов потенциально снижает риск развития болезней сердца и сосудов на 17%, а диабета второго типа — на 18%.

Ранее американские ученые из Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд выяснили, что кофеин влияет на нейропластичность мозга человека, напоминает «Радиоточка НСН».

