«Сначала ОРЗ, потом сыпь»: Врач Малышев назвал симптомы кори
Корь может начинаться как обычная ОРЗ, а за несколько часов или дней превратиться в страшную картину, заявил НСН врач-инфекционист Николай Малышев.
Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН предупредил о скрытности кори.
«Вирус можно принести на волосах. Корь начинается как типичная ОРЗ, а в течение нескольких часов или дней у нас разворачивается другая картина: появляется специфическая сыпь, появляются пятна. Любое инфекционное заболевание требует того, чтобы педиатр или терапевт взглянули своими глазами. Корь опасна своими осложнениями. Вся надежда на иммунитет человека. У многих могут быть тяжелые осложнения, вплоть на летального исхода», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что дефицит вакцин от кори в ряде городов России может быть связан с тем, что большие объемы перенаправляются в новые регионы РФ и кавказские республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru