«Сначала ОРЗ, потом сыпь»: Врач Малышев назвал симптомы кори

«Вирус можно принести на волосах. Корь начинается как типичная ОРЗ, а в течение нескольких часов или дней у нас разворачивается другая картина: появляется специфическая сыпь, появляются пятна. Любое инфекционное заболевание требует того, чтобы педиатр или терапевт взглянули своими глазами. Корь опасна своими осложнениями. Вся надежда на иммунитет человека. У многих могут быть тяжелые осложнения, вплоть на летального исхода», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что дефицит вакцин от кори в ряде городов России может быть связан с тем, что большие объемы перенаправляются в новые регионы РФ и кавказские республики.

