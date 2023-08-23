Спортсмены в зоне риска: Ученые предрекли остеоартрит миллиарду человек к 2050 году

Ранее ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) заявили, что около миллиарда человек будут жить с остеоартритом к 2050 году.

«Это заболевание не связано с большим весом и довольно часто развивается у людей, которые занимаются спортом. Никто не предложил пока что никакой профилактики. Эта болезнь опасна обездвиживанием, нарушением походки, снижением качества жизни. В основном от этого заболевания страдают пожилые люди от 60 лет и дальше, однако люди, которые занимаются теннисом, футболом, бегом - в группе риска. Нагрузка на суставы грозит как раз остеоартритом», - сказал собеседник НСН.

Единственный способ избежать этой болезни - лежать на диване и никуда не ходить, отметил Воробьев.



«Чтобы не заболеть остеоартритом, нужно не заниматься спортом и лежать в кровати. Вряд ли это выполнимо. Это не стоит даже серьезно обсуждать. Если вы будете лежать в кровати, у вас будут другие болезни. Это просто наша расплата за прямохождение, за жизнь. Поражение суставов есть у 5% людей пожилого возраста. Сейчас есть радикальный метод и решение проблемы - пересадка суставов. Это позволяет людям нормально жить, без боли и без ограничений движения. В России эта практика распространена и являются бесплатной», - заключил врач.

Ранее Воробьев в беседе с «Радиоточкой НСН» успокоил всех, назвав появившуюся ранее информацию в социальных сетях об исчезновении 196 лекарственных препаратов с российского рынка, обычным явлением.

