«Спорт и витамины К и В»: Врач рассказала, как избежать рака кишечника
Чтобы предотвратить самое распространенное онкологическое заболевание – рак кишечника, нужно контролировать употребление красного мяса и фастфуда, а также исключить курение и дефицит витамина К и витаминов группы B. Об этом рассказала хирург-колопроктолог Нина Зубова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Врач подчеркнула, что на развитие колоректального рака во многом влияет образ жизни человека. Так, следует следить за рационом, употреблять достаточно овощей, фруктов, снизить потребление говядины, свинины, баранины и фастфуда.
Важным фактором является активный образ жизни, который положительно влияет на работу пищеварения, а также отказ от курения и алкоголя.
Ранее гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова заявила, что избыточное количество яблок чревато различными проблемами для организма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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