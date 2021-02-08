Список лекарств для лечения от коронавируса сократили в России
В список возможных к назначению лекарств для лечения коронавируса у взрослых россиян вошли пять препаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на очередную версию рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
В предыдущей версии было указано шесть препаратов, в новом документе отсутствует азитромицин. В список возможных к назначению лекарственных средств включены: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α», «Умифеновир».
Эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели уменьшилось более чем на 30%.
Однако Мурашко отметил, что «цифра остаётся высокой».
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