Список лекарств для лечения от коронавируса сократили в России

В список возможных к назначению лекарств для лечения коронавируса у взрослых россиян вошли пять препаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на очередную версию рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

В предыдущей версии было указано шесть препаратов, в новом документе отсутствует азитромицин. В список возможных к назначению лекарственных средств включены: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α», «Умифеновир».