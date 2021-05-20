Специалисты рассказали о главной опасности головной боли

Эксперты рекомендуют не откладывать визит к врачу, если раньше проблем с головной болью не было. Также необходимо насторожиться, если приступы происходят регулярно и даже в ночное время.

Также о раке мозга может говорить тошнота и проблемы со зрением.

Глаза выдают признаки серьезных заболеваний, таких, как кровоизлияние или рак, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова.

Так, жжение и покраснение глаз свидетельствуют об инфекции. Признаками аллергии является зуб и отеки век. О заболевании печени говорят желтые белки.

