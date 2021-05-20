Специалисты рассказали о главной опасности головной боли
Головная боль является распространенным симптомом, который говорит о раке мозга, пишет Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации Cancer Research.
Эксперты рекомендуют не откладывать визит к врачу, если раньше проблем с головной болью не было. Также необходимо насторожиться, если приступы происходят регулярно и даже в ночное время.
Также о раке мозга может говорить тошнота и проблемы со зрением.
Глаза выдают признаки серьезных заболеваний, таких, как кровоизлияние или рак, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова.
Так, жжение и покраснение глаз свидетельствуют об инфекции. Признаками аллергии является зуб и отеки век. О заболевании печени говорят желтые белки.
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