Специалисты рассказали о главной опасности головной боли

Головная боль является распространенным симптомом, который говорит о раке мозга, пишет Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации Cancer Research.

Кардиолог перечислил признаки надвигающегося тромбоза мозга

Эксперты рекомендуют не откладывать визит к врачу, если раньше проблем с головной болью не было. Также необходимо насторожиться, если приступы происходят регулярно и даже в ночное время.

Также о раке мозга может говорить тошнота и проблемы со зрением.

Глаза выдают признаки серьезных заболеваний, таких, как кровоизлияние или рак, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова.

Так, жжение и покраснение глаз свидетельствуют об инфекции. Признаками аллергии является зуб и отеки век. О заболевании печени говорят желтые белки.

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