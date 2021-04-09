Кардиолог перечислил признаки надвигающегося тромбоза мозга

Онемение конечностей может быть признаком надвигающегося тромбоза головного мозга. Об этом сообщил главный кардиолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Юрий Беленков в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, эксперт назвал среди симптомов болезни сильную головную боль, спутанность речи, потерю или ухудшение зрения. Также признаками надвигающейся проблемы могут быть нарушение симметрии лица и паралич, отмечает РИА ФАН.

Беленков подчеркнул, что о приближающемся тромбозе могут сигнализировать факторы, сильно отличающиеся между собой. По словам кардиолога, человек может испытывать похожее на потерю сознания состояние, но также возможна реакция вплоть до паралича всех конечностей.

Медик добавил, что тромб может образоваться в любой части человеческого тела, и часто это происходит внезапно, сообщает Ura.ru.

