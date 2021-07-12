Создатели «Спутника V» заявили об эффективности вакцины против новых штаммов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что в ходе исследований НИЦЭМ имени Гамалеи было установлено, что вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна против новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в стаатье, опубликованной в ведущем международном журнале Vaccines.
В сообщении издания говорится, что разработчики российского препарата объявили позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у привитых «Спутником V», против новых штаммов COVID-19.
«Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов», - говорится в сообщении.
В Vaccines также процитировали главу центра Гамалеи Александра Гинцбурга, который отметил, что «Спутник V», на сегодняшний день, является «одной из наиболее эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз признает российскую вакцину «Спутник V» только после того, как на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера, сообщает RT.
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