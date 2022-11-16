Советы травматолога: Как избежать ушибов и переломов в гололед

Во время гололеда лучше всего надевать правильную обувь, смотреть под ноги и не отвлекаться, а еще стоит носит головной убор, сообщает «Вечерняя Москва». Издание цитирует слова травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук Константина Тернового, который убежден, что эти советы помогут избежать серьезных травм при падении.

Чистые улицы и безопасные дороги ждут москвичей грядущей зимой

«Очень опасно во время движения смотреть в телефон, а не на дорогу, по которой перемещаетесь. Уже не лето, и вы даже при падении не сможете выпрямить руки, чтобы избежать травм, потому что держите смартфон», - отметил врач.

Терновой рекомендует в холодную погоду носить обувь с мощными протекторами. Также специалист указал на необходимость выбирать путь с твердыми реагентами и с наименьшим покрытием льда. Эксперт подчеркнул, что даже при самом удачном падении, люди получают перелом лучевой кости в типичном месте.

«Самые частые травмы происходят в области шейки бедра, лучевой кости и лодыжки», сказал он.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для борьбы со снегом на улицах столицы будет задействован весь парк коммунальной техники Москвы, а это 10,5 тысяч единиц техники. Она уже переведена на зимний режим работы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачиГололед
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