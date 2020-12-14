Составлен список продуктов для восполнения дефицита витамина D

Названы продукты, способные восполнить дефицит витамина D, сообщает Express.

На первом месте - жирная рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия. Так, употребление 100 граммов лосося покрывает суточную норму витамина D. Молоко и йогурты — важный источник микроэлементов, при этом их пользу можно повысить, употребляя молочные продукты, дополнительно обогащенные витамином D.

Врачи обнаружили связь дефицита витамина D с тяжелым течением COVID-19

Также получить витамин D можно из грибов, например шампиньонов. Кроме того, найти данный витамин можно в яичных желтках - около десяти процентов от суточной нормы.

Сокрaщение светового дня в осенне-зимний период ведет к уменьшению естественной вырaботки оргaнизмом витaминa D. Это чревaто проблемaми со здоровьем, поэтому медики советуют обрaщaть внимaние нa симптомы дефицитa этого витaминa.

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ФОТО: Руслан Кривобок
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