Составлен список полезных продуктов весной

Стало известно, на какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный организм, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, кандидата медицинских наук Елену Соломатину.

Назван рацион для борьбы с авитаминозом

По её словам, в весеннее время года рацион обязательно должен содержать большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, чтобы помочь организму вернуть утраченный тонус. Акцент необходимо сделать на фрукты, овощи и ягоды, которые содержат витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты.

Эксперт отметила, что можно отдавать предпочтение замороженным продуктам. Много витамина С содержится в квашеной капусте. Кроме того, Соломатина предложила включить в весенний рацион тепличную редиску и зелень.

Ослабленный организм нуждается также в витаминах А, В, D и E, которые содержатся в цельнозерновом хлебе, орехах, мясе, рыбе.

Напомним, людям, которые редко бывают на свежем воздухе и плотно закрывает кожу одеждой, следует регулярно принимать витамин D.

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