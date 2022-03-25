Составлен список полезных продуктов весной

По её словам, в весеннее время года рацион обязательно должен содержать большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, чтобы помочь организму вернуть утраченный тонус. Акцент необходимо сделать на фрукты, овощи и ягоды, которые содержат витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты.

Эксперт отметила, что можно отдавать предпочтение замороженным продуктам. Много витамина С содержится в квашеной капусте. Кроме того, Соломатина предложила включить в весенний рацион тепличную редиску и зелень.

Ослабленный организм нуждается также в витаминах А, В, D и E, которые содержатся в цельнозерновом хлебе, орехах, мясе, рыбе.

Напомним, людям, которые редко бывают на свежем воздухе и плотно закрывает кожу одеждой, следует регулярно принимать витамин D.

