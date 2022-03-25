Составлен список полезных продуктов весной
Стало известно, на какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный организм, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, кандидата медицинских наук Елену Соломатину.
По её словам, в весеннее время года рацион обязательно должен содержать большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, чтобы помочь организму вернуть утраченный тонус. Акцент необходимо сделать на фрукты, овощи и ягоды, которые содержат витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты.
Эксперт отметила, что можно отдавать предпочтение замороженным продуктам. Много витамина С содержится в квашеной капусте. Кроме того, Соломатина предложила включить в весенний рацион тепличную редиску и зелень.
Ослабленный организм нуждается также в витаминах А, В, D и E, которые содержатся в цельнозерновом хлебе, орехах, мясе, рыбе.
Напомним, людям, которые редко бывают на свежем воздухе и плотно закрывает кожу одеждой, следует регулярно принимать витамин D.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Составлен список полезных продуктов весной
- В ВТО заявили об угрозе протестов в бедных странах из-за роста цен на продовольствие
- Австралия вводит санкции против Лукашенко
- Бундестаг назвал условие покупки газа за рубли
- Эксперт назвал причины укрепления рубля
- США отложили запрет на импорт морепродуктов из России
- США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках «офицерах ФСБ» США
- Байден и фон дер Ляйен обсудили возможность введения новых антироссийских санкций
- Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину
- Макрон: Компании из Франции сами решат, работать ли им в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru