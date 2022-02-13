Назван рацион для борьбы с авитаминозом

Весенний упадок сил часто вызван гиповитаминозом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Оптимальная доза. Эксперт рассказал, как выбирать витамины

Среди другой причины — недостаток солнечной энергии, неправильное питание и болезнь, например, при постковидном синдроме, так как организм затратил много ресурсов на борьбу с инфекцией.

Чтобы этого избежать, в рационе должны быть не только витамины, но и микроэлементы. Эксперт рекомендует обратить внимание именно на продукты, которые их содержат, вместо того, чтобы принимать поливитаминные комплексы, которые часто не очень хорошо усваиваются.

Недомогание — типичная проблема межсезонья, когда бывают резкие перепады температур и люди часто простужаются. Бытует мнение, что плохое самочувствие весной может быть признаком авитаминоза. Однако, по словам Кузьменко, недостаток витаминов приводит к конкретным заболеваниям, среди которых — цинга или куриная слепота. В этом случае требуется восполнить их дефицит.

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ФОТО: Руслан Кривобок
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