Составлен список опасных для мужчин продуктов
На мужском здоровье отрицательным образом сказывается частое употребление некоторых продуктов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-сексолога Евгения Кульгавчука.
По его словам, мужчинам следует избегать продуктов и напитков, которые снижают уровень тестостерона, который «отвечает» за половое влечение. Речь идет о более, чем трех чашках кофе в день, употреблении алкоголя в большом количестве, мяте, которая успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую.
Особенно опасно для мужского здоровья пиво, которое содержит аналоги женских гормонов – фитоэстрогены. Это относится и к продуктам, в состав которых входит соя.
Также необходимый настрой может со временем пропадать под воздействием таких пищевых добавок, как аспартам и глутамат натрия. Врач советует употреблять больше животного белка, зелени, орехов и перепелиных яиц.
Завтрак мужчины должен быть более сытным, так как из-за высокого уровня тестостерона у мужчин обмен веществ происходит быстрее. Однако для составления оптимального рациона и мужчинам, и женщинам лучше обращаться к врачу-диетологу.
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