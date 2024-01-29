Россияне назвали самые приятные и самые раздражающие звуки

Наиболее ласкающим слух звуком оказался шум моря – его назвали 40% опрошенных, второе место занял шум дождя (29%). Третье место досталось песням, которые связаны с важными событиями в жизни и вызывают теплые воспоминания о прошлом (23%).

В позитивный список также вошли треск и щелканье дров на костре (21%), пение птиц (17%) и мурлыканье кота (16%).

Самым раздражающим звуком 38% россиян назвали храп, следом – скрип пенопласта по стеклу (27%), третье место занял звонок будильника (20%). Также выяснилось, что россиян раздражают крики кошек во дворе, музыка из видео пассажиров в общественном транспорте, и скрежет вилки или ножа по тарелке.

