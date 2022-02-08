Сомнолог рассказал, сколько длится бессонница после коронавируса
Коронавирус может привести к бессоннице у переболевшего человека. Нарушение сна может отмечаться на протяжении шести месяцев, рассказал врач-сомнолог, глава сомнологической службы Елена Царёва.
По оценке специалиста, обращений по поводу бессонницы стало заметно больше. «Если раньше к сомнологам в основном обращались по поводу храпа, то сейчас бессонница превалирует как у детей, так и у взрослых», – уточнила Царёва в эфире «Радио 1».
По словам эксперта, для такого побочного эффекта от коронавируса даже подобрано своё название - COVID-бессонница. К ней приводят несколько факторов.
«Во-первых, это изоляция во время пандемии. Во-вторых, сказывается непосредственное воздействие вируса. В-третьих, тревога и депрессия, которые возникают на фоне неопределённости и нелогичности происходящего», - пояснила Елена Царёва.
Для лечения такой бессонницы применяют стандартный подход, как и при купировании нарушения сна в результате других видов ОРВИ:
«Нужно больше ухаживать за собой, любить себя, вовремя есть, не испытывать воздействия света перед сном, не допускать тяжёлых физических нагрузок. Также нужно употреблять витамины группы B, магний, цинк, кальций, специальные витаминные комплексы».
По словам эксперта, необходимо также обеспечить сбалансированное питание - для восстановления требуется достаточное количество белка.
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