Сомнолог раскрыл россиянам опасность сна при включенном свете

Слабые источники света во время сна наносят серьезный удар по обмену веществ и сердечно-сосудистой системе. Об этом «Газете.Ru» рассказал сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев.

Специалист пояснил, что в сетчатке глаза присутствуют особые клетки, способные улавливать свет даже сквозь сомкнутые веки. Они передают сигнал в участок мозга, регулирующий биологические часы, который воспринимает освещение как наступление утра и блокирует производство мелатонина — гормона сна.

Мелатонин выполняет множество функций, обеспечивая глубину отдыха, контролируя чувствительность тканей к инсулину, оказывая антиоксидантное воздействие и поддерживая иммунитет. При снижении его концентрации из-за ночного освещения все перечисленные процессы дают сбой.

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Параллельно возрастает вероятность развития артериальной гипертензии. Освещение в темное время суток активирует симпатическую нервную систему, отвечающую за реакцию «бей или беги». В результате пульс остается учащенным, а давление не опускается до положенных ночных показателей, создавая постоянную перегрузку сердца.

Ранее в беседе с НСН сомнолог Владимир Ковальзон подчеркнул, что публикации СМИ о том, с какими домашними животными полезнее спать в одной кровати – это ерунда.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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