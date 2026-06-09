Сомнолог раскрыл россиянам опасность сна при включенном свете

Слабые источники света во время сна наносят серьезный удар по обмену веществ и сердечно-сосудистой системе. Об этом «Газете.Ru» рассказал сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев.

Специалист пояснил, что в сетчатке глаза присутствуют особые клетки, способные улавливать свет даже сквозь сомкнутые веки. Они передают сигнал в участок мозга, регулирующий биологические часы, который воспринимает освещение как наступление утра и блокирует производство мелатонина — гормона сна.

Мелатонин выполняет множество функций, обеспечивая глубину отдыха, контролируя чувствительность тканей к инсулину, оказывая антиоксидантное воздействие и поддерживая иммунитет. При снижении его концентрации из-за ночного освещения все перечисленные процессы дают сбой.