«Солнечный помощник»: Мясников рассказал, как восполнить недостаток витамина D зимой

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своих соцсетях заявил, что за прошедшие 15 дней в Санкт-Петербурге солнце появлялось всего два раза на 42 минуты. Это антирекорд для первой половины ноября как минимум за последние 60 лет, подчеркнул он. Мясников объяснил, что недостаток солнца зимой (а значит, и витамина D) — беда всей России, а не только Санкт-Петербурга.

«В России в зимний период недостаточно солнца для того, чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D. Это единственный витамин, который вырабатывается в нашем организме и имеет колоссальное значение для функционирования человеческого организма. В первую очередь это касается здоровья костей: переломы, остеопороз и так далее — это следствие недостатка витамина D. Кроме того, витамин D можно смело рассматривать как гормон, поскольку он участвует в клеточном метаболизме на всех уровнях. Его недостаток приводит и к деменции (слабоумию), и к росту онкологических заболеваний, и к росту сердечно-сосудистых заболеваний, и к снижению иммунитета (как следствие, к росту инфекционных заболеваний). Остается только один вариант — либо принимать витамин D в виде таблеток, либо употреблять в пищу продукты, обогащенные витамином D (молоко, печень трески и так далее)», — сказал Мясников.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова рассказала, как выбирать витамины и в каком сочетании их лучше употреблять. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

